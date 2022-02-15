Пидручный: «К сожалению, нашей команде не удалось сегодня показать лучший результат»
Пидручный может пропустить масс-старт ОИ-2022
Украинский биатлонист признался, что ему тяжело даются гонки в Пекине
19:05
Фото: НОК Украины
Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный сообщил, что может пропустить масс-старт Олимпийских игр-2022 в Пекине:
«Масс-старт? Конечно, хочется показать себя, но с каждой гонкой все труднее и труднее, особенно на трассе. Даже не знаю, что сказать о масс-старте. Честно – в голове мнения такие, что, возможно, придется его и пропустить».
Масс-старт состоится 18 декабря. Помимо Пидручного, в него квалифицировался Артем Прима.
Напомним, сборная Украины неудачно выступила в эстафете Пекина-2022.