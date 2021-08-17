Пидручный стал пятым в шоу-гонке City Biathlon Wiesbaden
Пидручный: «Не думаю, что Йоханнес Бё намеренно пролил воду на гонке»
Несколько биатлонистов упали во время заезда в Германии
13:25
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о частых падениях на шоу-гонке в Висбадене, Германия, на которой он финишировал пятым:
Я не думаю, что Йоханнес Бё специально разлил воду. Он не думал, что после этого кто-то будет там падать.
Так случилось, что передо мной упал Реес. Я, может, и не упал бы, если бы он не лежал впереди. Мне не было куда деваться – либо я в него врежусь, либо раньше падать. Так и сделал, но все равно немного его задел.
Напомним, что Юлия Джима завершила четвертой гонку в Германии.
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