Пидручный: «Не думаю, что Йоханнес Бё намеренно пролил воду на гонке»

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о частых падениях на шоу-гонке в Висбадене, Германия, на которой он финишировал пятым:



Так случилось, что передо мной упал Реес. Я, может, и не упал бы, если бы он не лежал впереди. Мне не было куда деваться – либо я в него врежусь, либо раньше падать. Так и сделал, но все равно немного его задел.