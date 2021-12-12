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Пидручный: «Очень тяжелая и напряженная гонка»

Украинский биатлонист – об эстафете Хохфильцена
Биатлон Кубок мира по биатлону
15:34
Пидручный: «Очень тяжелая и напряженная гонка»
Дмитрий Пидручный / фото - Biathlom.com.ua

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская эстафета, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный подвел итоги этой гонки.

Дмитрий, очень интересный этап: вы приняли эстафету 11-м, подняли на 6-е место, но на последнем этапе проиграли нескольким быстрым ребятам. Ваши впечатления?

К сожалению на последнем круге не хватило сил. Первые два круга пытался подтянуться за лидерами, догонять. Но, к сожалению, на последнем круге не хватало сил. Очень трудная и напряженная гонка, высокий темп. Старался передать как можно ближе и доработать до конца как только мог.

У Артема Примы, конечно, своя история. Он говорит, что перед стартом было тревожное состояние. Какое у вас было?

Тревоги, в принципе, не было, но с утра уже ощущалась усталость, все-таки третий подряд соревновательный день сказывается, но большинство спортсменов также бегут третий день, все плюс-минус в равных условиях. Но усталость чувствуется, потому что две предыдущие гонки были довольно тяжелые, и сегодня на последнем круге не хватило сил и просто нечем было толкаться.

В целом, можете занести этот этап себе в актив? В личных гонках у вас два попадания в топ-20.

Чтобы сильно занести в актив – нет, но радует, что от гонки к гонке результаты улучшаются. Чуть-чуть неуверенная стрельба стоя, и поэтому те один-два промаха, я не могу полностью занести этот этап в актив. Но, в общем-то, этап неплохой.

Напомним, в женской эстафете Хохфильцена Украина заняла 5-е место.

 

Источник: Biathlon.com.ua Михаил Рыбак
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Дмитрий Пидручный Хохфильцен (биатлон)

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