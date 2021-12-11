Пидручный: «По сравнению с другими командами чувствовалось, что у нас хорошо едут лыжи»

Дмитрий Пидручный / фото - Biathlon.com.ua

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования (персьют) в рамках третьего этапа Кубка мира. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги гонки, а также поделился ожиданиями от предстоящей эстафеты.

Да, гонка отличная, довольно тяжелая. С первых метров и практически до конца уходил с группами. Понравилась работа на лыжне. Лыжи сегодня работали просто супер! По сравнению с другими командами чувствовалось, что у нас хорошо едут лыжи.

Относительно промахов стоя, трудно сказать, почему «мазал». Такие рабочие ошибки… К сожалению… На один промах меньше – и можно уже было бы бороться за топ-3. Жаль, что это не произошло. Но гонка, в общем-то, хорошая и, в принципе, можно за нее ставить плюс сегодня.

Сегодня были лучшие условия для стрельбы?

Вчера был сильнейший ветер, но сегодня этот мелкий снег... Из-за него видимость несколько хуже и было нелегко стрелять. Видим также немало промахов у соперников. Ну, и у меня тоже эти два промаха. А для сегодняшней конкуренции в биатлоне два промаха – это уже много. С ними уже бороться довольно тяжело за высокие места.

Ты не первый, кто отмечает отличную работу лыж в этом сезоне. В чем здесь секрет?

Я не могу сказать, что в каждой гонке так, как сегодня, лыжи едут. Но если в общем взять среднестатистическое в начале сезона, за прошедшие эти три этапа, то лыжи работают хорошо. И есть некоторые гонки, в которых они работают даже очень хорошо, скажем так – лучше, чем у остальных команд. Можно отметить и сегодняшнюю гонку, и эстафету в Эстерсунде. Это показывает результат. Лыжи были очень быстрые!

Очень сложный этап: три гонки за три дня. Какой запас сил остается на эстафету, с которой у нас связаны особые надежды?

Сейчас чувствую себя хорошо физически, поэтому говорить, что две гонки провел, а третья подряд будет сложной, не могу. Однако завтра увидим. Но это начало сезона и, в принципе, запас сил еще есть. Глаза горят соревноваться! Потому сказать, что я за две гонки очень сильно устал и не хочу завтра бежать – такого нет. Желание очень велико! Думаю, что до завтра успею восстановиться, тем более что будет более короткая дистанция. Думаю, что завтра я смогу провести хороший старт.