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Пидручный преждевременно завершает сезон и будет с оружием защищать Украину

Горе будет русскому солдату, попавшему в зоркий снайперский глаз украинского биатлониста
Биатлон Кубок мира по биатлону
15:58
Пидручный преждевременно завершает сезон и будет с оружием защищать Украину
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный преждевременно завершил спортивный сезон, чтобы в составе украинских войск противостоять вторжению Российской Федерации.

«Дорогая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики!

Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину 24 февраля. В дальнейших соревнованиях никто участвовать не собирается».

Также Пидручный попросил своих подписчиков помочь деньгами для украинской армии и поддержать проукраинские митинги в своих странах

«Только не говорите мне, что спорт не связан с политикой. Это связано! когда солдаты и мирные жители моей Родины гибнут, пока вы это читаете».

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов наказал Россию и Беларусь за войну против Украины.

         

Карен Агабекян
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