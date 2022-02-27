Пидручный преждевременно завершает сезон и будет с оружием защищать Украину

Горе будет русскому солдату, попавшему в зоркий снайперский глаз украинского биатлониста

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный преждевременно завершил спортивный сезон, чтобы в составе украинских войск противостоять вторжению Российской Федерации.



«Дорогая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики! Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину 24 февраля. В дальнейших соревнованиях никто участвовать не собирается».

Также Пидручный попросил своих подписчиков помочь деньгами для украинской армии и поддержать проукраинские митинги в своих странах

«Только не говорите мне, что спорт не связан с политикой. Это связано! когда солдаты и мирные жители моей Родины гибнут, пока вы это читаете».

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов наказал Россию и Беларусь за войну против Украины.



