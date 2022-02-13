Пидручный: «Пять промахов – много даже при таких тяжелых условиях»
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги персьюта
на Олимпийских играх-2022:
Удовлетворенности вообще мало. Гонка была чрезвычайно тяжелая: очень тяжелые погодные условия, особенно на трассе. Не скажешь, что это 12,5 километра – такое впечатление, как целых 30. Плюс сильный ветер, и часть трассы ты идешь против него.
Погодные условия на стрельбе тоже тяжелые были, но пять промахов – много даже для таких условий. Как видим, соперники стреляли – значит, можно было лучше. Но рад, что на последнем рубеже удалось даже при этом ветре стрельнуть четкий ноль и на финишном круге удержать позицию и сразиться за то место, с которого стартовал.
Для такой конкуренции 13 место на Олимпиаде – довольно неплохое. К тому же учитывая, что по сезону я плюс-минус на тех местах вертелся. Поэтому трагедии особой, думаю, делать из этого не надо.
Напомним, что Артем Прима и Пидручный станут первыми представителями Украины в мужском масс-спринте на Олимпиаде за 12 лет.