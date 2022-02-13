Пидручный: «Пять промахов – много даже при таких тяжелых условиях»

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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги персьюта на Олимпийских играх-2022:



Погодные условия на стрельбе тоже тяжелые были, но пять промахов – много даже для таких условий. Как видим, соперники стреляли – значит, можно было лучше. Но рад, что на последнем рубеже удалось даже при этом ветре стрельнуть четкий ноль и на финишном круге удержать позицию и сразиться за то место, с которого стартовал.

Для такой конкуренции 13 место на Олимпиаде – довольно неплохое. К тому же учитывая, что по сезону я плюс-минус на тех местах вертелся. Поэтому трагедии особой, думаю, делать из этого не надо.