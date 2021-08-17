Пидручный: «Классно было провести гонку с лучшими спортсменами»
Пидручный рассказал о ближайших планах мужской сборной Украины
Украинские биатлонисты смогут две недели отдохнуть дома
14:58
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com
Дмитрий Пидручный поделился расписание сборной Украины на ближайшее время:
Сейчас у нас завершается сбор в Обертиллиахе. Мы вне дома уже около 50 дней – долгий период вне Украины. Даже восстановительный сборе в Италии мы не отдыхали, а поддерживали форму. Было несколько дней без нагрузок, но в основном тренировались и проделывали хорошую работу.
После такого длинного сбора хочется отдохнуть. До второго сентября мы дома, а уже потом сбор в Оберхофе, Германия. После него уже чемпионат Украины в Чернигове.
Пидручный прокомментировал результат шоу-гонки в Германии, на которой он финишировал пятым.
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