Пидручный рассказал о проблеме, которая мешает ему регулярно бороться за высокие места

Украинский биатлонист имеет проблемы с восстановлением

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Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что проблемы с восстановлением, мешают ему регулярного бороться за высокие места в гонках Кубка мира:

«Физически хорошо себя чувствую. В Оберхофе были определенные проблемы со стрельбой. В Рупольдинге в персьюте не удалось снова себя реализовать, но там причины были в физическом состоянии, поэтому думаю, и стрельба из-за этого не пошла. Состояние было очень тяжелое. А в эстафете и спринте все получалось хорошо, и в физическом плане тоже, поэтому доволен теми гонками. На эстафете выложил все и даже больше, и очень трудно было после нее восстановиться. Это одна из моих больших проблем: если один день очень хорошо пробегу, на следующий мне трудно восстановить форму, и это часто мешает бороться за высокие позиции. То же было в Эстерсунде. Проблемы с восстановлением есть. Тем более мне уже не 20 лет: раньше легче было переваривать».

Напомним, Пидручный пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце.