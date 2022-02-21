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Пидручный: «Сил пока что нет, но хочется еще побороться за хорошие позиции на Кубке мира»

Украинский биатлонист подвел для XSPORT.ua итоги Олимпиады в Пекине
Olympics Олимпийское движение
23:07
Пидручный: «Сил пока что нет, но хочется еще побороться за хорошие позиции на Кубке мира»

Ночью 21 февраля сборная Украины по биатлону вернулась домой с Олимпийских игр в Пекине. В Киев команда добиралась с двумя пересадками во Франкфурте и Риге больше 20 часов.

После столь сложной дороги капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный подвел для XSPORT.ua итоги Олимпийских игр, проанализировал результаты гонок, а также рассказал о том, есть у него силы на заключительный триместр Кубка мира:

Дмитрий, как прошла дорога из Пекина, как себя чувствуешь?

Перелет был длинным, дорога непростая, летели тремя самолетами. Сейчас уставший и хочется поскорее добраться домой, отдохнуть и от дороги, и от соревнований. Психологически и физически нужно набраться сил, чтобы отработать завершение сезона.

На церемонию закрытия Олимпиады не было желания пойти?

В принципе у нас даже не стояло такого вопроса, мы давно знали, что за день до церемонии вылетаем, поэтому про это даже не думали.

Как ты оценишь свое выступление на главном старте четырехлетия?

Не люблю ставить какие-то конкретные оценки, были хорошие гонки, где мы навязывали борьбу, поэтому не могу сказать, что были какие-то провалы. Выступили мы на своем хорошем уровне.

Дмитрий Пидручный в Пекине показал лучший результат среди украинских мужчин/ Фото - НОК Украины

Удалось ли выйти на так называемый пик формы?

Физическое состояние было достаточно хорошее, можно было бороться, поэтому я доволен. Но в Китае были специфические условия, возможно, из-за этого не все гонки удалось хорошо пробежать. Но если говорить о том, вышли ли мы на пик формы – думаю да. Во время Олимпиады у меня был пик формы по ходу текущего сезона.

Если сравнивать Игры в Пекине с предыдущими в Пхенчхане – остались похожие впечатления? 

Не сказал бы, потому что в Пхенчхане результатов совсем не было, даже каких-то позитивных посылов к ним. Здесь же, в Пекине, в каждой гонке были шансы. Да, в эстафете несколько не получилось, мы уходили на штрафные круги, но и в индивидуалке, и в спринте я боролся и показал неплохие результаты.

А если говорить о погодных условиях? 

Да, погода, как и четыре года назад была достаточно морозная, но мы прилетели в Пекин заранее, акклиматизировались, и в какой-то мере привыкли к ней. Конечно, свои коррективы она вносила, но уже как есть.

Остались ли силы на заключительную часть сезона?

После такой дороги сил пока что нет, но желание доработать сезон есть, хочется побороться за хорошие позиции на Кубке мира.

Отметим, что следующий этап Кубка мира в финском Контиолахти стартует уже 3 марта.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Дмитрий Пидручный Пекин-2022 Сборная Украины по биатлону Контиолахти(биатлон)

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