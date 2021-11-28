Пидручный: «Индивидуальная гонка мне тяжело дается»
Пидручный: «Скорости еще не хватает, чтобы бороться за высокие места даже с нулем»
Дмитрий отметил, что доволен своим местом в спринте
28 ноября 17:04
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал в эфире UA Перший
свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Старался ровно пройти гонку с первого круга. Я всегда начинаю с небольшим запасом и прибавляю с каждым кругом. Сегодня также пробовал сделать, но, к сожалению, скорости еще не хватает, чтобы бороться за высокие места даже с нулем. Надеюсь, что с каждым стартом будем разбегаться. В принципе, гонка была неплохая и я рад, что справился со стрельбой. Даже если сравнивать со вчерашней гонкой, то бежалось намного лучше и более уверенным был на стрельбе. Можно сказать, что я контролировал каждый выстрел, и не было никаких срывов. Поэтому могу сказать, что доволен тем, как прошел этап».
О разговоре с Юраем Санитрой.
«Работа тренера – видеть то, что не видит спортсмен и давать подсказки и настраивать спортсмена на гонку. Что он мне говорил? Мы говорили о стрельбе, чтобы я был внимательный и обращал внимание на ветер, чтобы был сконцентрирован. Также были слова поддержки, чтобы я справился с нагрузками».
О дебюте Дениса Насыко на Кубке мира.
«По своему поддержал, но Денис вчера порадовал и жаль, что ему не хватило 0,7 до первых очков на Кубке мира, но он вчера справился с нервами и гонкой. 41-е место для дебютанта, притом, что 2-3 года назад я вообще думал, что он не тренируется. А вчера он удивил нас и я рад за него».
Комментарии 0