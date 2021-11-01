Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»

В 2019-м Дмитрий вместе с Меркушиной финишировал вторым

Ройселанн и Кристиансен с бокалом пива / Фото: Biathlon auf Schalke

Чемпион мира Дмитрий Пидручный вспомнил Рождественскую гонку в 2019-м и признался, что жалеет о том, что не получил огромный стакан любимого алкогольного напитка.



Как участнику не одной Рождественской гонки задам вопрос, который беспокоит некоторых болельщиков: вот этот огромный бокал с пивом, который вручают победителю, биатлонисты потом действительно выпивают? И пиво там настоящее?

К сожалению, там я не поднимался выше второго места (в миксте с Меркушиной в 2019-м – XSPORT). Поэтому таких бокалов нам не давали. Но пиво я люблю. И предпочитаю его из алкогольных напитков. Могу позволить себе его нечасто, но если бы мне представилась возможность получить этот бокал, я бы попробовал его выпить (смеется).

Также Пидручный рассказал, какие у него любимые гонки.