Джима и Пидручный примут участие в выставочной гонке в Германии
Пидручный стал пятым в шоу-гонке City Biathlon Wiesbaden
Украинец уступил победителю 42 секунды
19:45
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
В Висбадене в рамках шоу-гонки City Biathlon украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.
Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+6) 32:01,5
2. Саид Каримулла Халили (0+5) +16,4
3. Лукас Хофер (2+9) +22,7
4. Роман Реес (0+8) +29,7
5. Дмитрий Пидручный (0+10) +42,2
6. Яков Фак (0+8) +1:07,9
7. Филипп Наврат (4+8) +2:18,2
8. Эрик Лессер
9. Тарьей Бё
Напомним, ранее Юлия Джима и Дмитрий Пидручный участвовали в выставочной гонке в Висбадене.
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