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Пидручный стал пятым в шоу-гонке City Biathlon Wiesbaden

Украинец уступил победителю 42 секунды

Биатлон
19:45
Пидручный стал пятым в шоу-гонке City Biathlon Wiesbaden
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В Висбадене в рамках шоу-гонки City Biathlon украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+6) 32:01,5

2. Саид Каримулла Халили (0+5) +16,4

3. Лукас Хофер (2+9) +22,7

4. Роман Реес (0+8) +29,7

5. Дмитрий Пидручный (0+10) +42,2

6. Яков Фак (0+8) +1:07,9

7. Филипп Наврат (4+8) +2:18,2

8. Эрик Лессер

9. Тарьей Бё

Напомним, ранее Юлия Джима и Дмитрий Пидручный участвовали в выставочной гонке в Висбадене.


Карен Агабекян
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Дмитрий Пидручный

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