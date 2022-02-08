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Пидручный: «Стоя где-то недоработал, а промах лежа был очень обидный и я не знаю, почему он не закрылся»

Дмитрий отметил, что трасса в Пекине ему не подходит
Olympics Пекин-2022
12:48
Пидручный: «Стоя где-то недоработал, а промах лежа был очень обидный и я не знаю, почему он не закрылся»
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный после индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине в эфире UA Перший рассказал о своих промахах, коронавирусе и о главном тренере Юрае Санитре.

«Ход получился довольно неплохой, бегу я хорошо, но трасса здесь тяжелая для моей спины. Если честно, то последние два круга ощущалась усталость спины. Здесь трасса похожа на Антхольц, а это трассы не для моей спины. Бегу я хорошо и по трассе чувствовал себя достаточно здорово, если отбросить проблемы со спиной. Лыжи шли сегодня очень классно и спасибо за это сервису и всей команде, работавшей над этим. Относительно стрельбы, мне жаль за эти три промаха на трех рубежах, но я старался хорошо стрелять, не спешить и отмечал свои выстрелы. К сожалению, где-то не повезло. Стоя где-то недоработал, а промах лежа был очень обидный и я не знаю, почему он не закрылся, поскольку я делал все правильно».

Об опасности положительного теста на коронавирус.

«Я об этом не задумываюсь, поскольку уже настолько осточертела эта ситуация с коронавирусами и тестами, что будет то будет. Я делаю от себя все зависимое для того чтобы уберечься, нигде ни с кем не контактирую, всюду где могу, надеваю маски, использую антисептики, руки каждый раз мою. Я делаю все возможное, но что будет то будет. Если что-то будет не так, то так и будет, но я об этих тестах уже не задумываюсь».

Об отсутствии Юрая Санитры, который находится на карантине.

«Ждем Санитру. Мы думали, что сегодня вечером он к нам переселится, но перед гонкой сказали, что снова какие-то проблемы. Мы с нетерпением ждем его, нам его не хватает и в моральном плане и в плане опыта. Нам не хватает его советов, потому что по телефону это одно, а когда видишь установку на стрельбище, то со своего опыта он мог бы что-нибудь посоветовать».

Напомним, в индивидуальной гонке Пидручный стал лучшим из украинцев, заняв 18 место.

Карен Агабекян
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Дмитрий Пидручный

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