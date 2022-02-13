Пидручный: «На третьем круге чуть не потерял сознание»
Пидручный: «Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину»
Короткий комментарий биатлониста о военной агрессии РФ
13 февраля 12:00
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный признался, что боится возможного военного нападения России на Украину:
«Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину».
Сейчас Пидручный находится в Пекине на Олимпийских играх-2022.
Ранее другой украинский спортсмен показал плакат против войны, а НОК Украины опубликовал официальное заявление в связи с угрозой российского вторжения.