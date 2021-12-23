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Победы Белкиной и Доценко. Результаты стартовых спринтов чемпионата Украины

Семеренко и Меркушина не вышли на старт
Биатлон
17:35
Победы Белкиной и Доценко. Результаты стартовых спринтов чемпионата Украины
Надежда Белкина / фото - Biathlon.com.ua

В четверг, 23-го декабря, в Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону. Первыми гонками стали мужской и женский спринт.

Среди женщин победу одержала Надежда Белкина с одним промахом в лежке и временем 20:30,29. Серебро гонки забрала Юлия Журавок, которая провела идеальную гонку, но оказалась медленней Белкиной в чистом беге (+22,3 секунды). Тройку лидеров замкнула Анастасия Рассказова.

Заявленные на спринт Вита Семеренко и Анастасия Меркушина не вышли на старт.

Спринт. Женщины

1. Надежда Белкина – 20.30,29 (1+0)

2. Юлия Журавок – 22,3 (0+0)

3. Анастасия Рассказова – 30,7 (0+1)

4. Анна Кривонос – 36,6 (1+1)

5. Дарья Сидорова – 52,9 (0+2)

6. Александра Меркушина – 53,8 (2+0)

Среди мужчин лучшим стал Андрей Доценко, который без единого промаха прошел дистанцию за 25:16,5. Следом за ним на подиуме разместился Роман Боровик (+15,3), а бронзу гонки забрал Андрей Орлик, для которого эта медаль стала дебютной в личных гонках.

Спринт. Мужчины

1. Андрей Доценко – 25.16,5 (0+0)

2. Роман Боровик – 15,3 (0+0)

3. Андрей Орлик – 22,5 (0+1)

4. Виталий Мандзын – 39,1 (0+1)

5. Сергей Телень – 1.21,8 (3+0)

6. Степан Кинаш – 1.48,2 (0+2)

Напомним, Юрай Санитра подвел итоги первых четырех этапов Кубка мира для сборной Украины.

Михаил Рыбак
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