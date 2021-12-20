Главный тренер сборной Украины определился с тремя участницами Олимпиады-2022
Президент ФБУ назвал гонку Олимпиады-2022, в которой рассчитывают на медаль сборной Украины
Брынзак считает, что хороший старт может повлечь и дальнейший успех в Пекине
16:02
Владимир Брынзак / Фото: Юлия Садыкова
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал гонку, в которой ожидается первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх-2022:
Бороться мы будем в каждой гонке, использовать каждый шанс. И, думаю, что в Пекине должны выглядеть конкурентоспособно. Но если выделять одну гонку, то – смешанная эстафета. Во-первых, как минимум по двое хороших мужчин и женщин в составе у нас точно есть. Во-вторых, если получится удачно начать Олимпиаду, а смешанная эстафета – первый вид в биатлоне, то и дальше будет намного проще. Ну и в-третьих, у нас уже есть хороший опыт смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда мы были четвертыми буквально в секундах от призовых мест. Но Олимпиада – это всегда лотерея. И мы надеемся вытянуть в ней счастливый билет, и что важно – упорно работаем для этого.
Сейчас уже появилась ясность – как мы будем добираться в Пекин. Заключительный сбор перед вылетом в Китай команда проведет в Антхольце, совмещая его с этапом Кубка мира. А уже оттуда 26-го января самолетами из Мюнхена во Франкфурт, потом прямым рейсом – из Франкфурта в Пекин.
Главный тренер женской сборной назвал трех участниц Игр в Пекине.
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