Президент ФБУ назвал гонку Олимпиады-2022, в которой рассчитывают на медаль сборной Украины

Владимир Брынзак / Фото: Юлия Садыкова

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал гонку, в которой ожидается первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх-2022:



Сейчас уже появилась ясность – как мы будем добираться в Пекин. Заключительный сбор перед вылетом в Китай команда проведет в Антхольце, совмещая его с этапом Кубка мира. А уже оттуда 26-го января самолетами из Мюнхена во Франкфурт, потом прямым рейсом – из Франкфурта в Пекин.