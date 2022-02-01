Старший тренер сборной Украины рассказал о трассе, на которой пройдут гонки Олимпийских игры-2022
Президент ФБУ рассказал, успеет ли старший тренер сборной Украины вернуться к команде до старта Олимпиады-2022
Брынзак рассчитывает на возвращение Санитра через несколько дней
01 февраля 15:51
Фото: Дмитрий Евенко
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, успеет ли старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра вернуться к команде из самоизоляции до начала Олимпийских игр-2022:
Санитра пока еще не вышел из самоизоляции. Планирует выйти 3-4 февраля, если все будет нормально. Нужно сдать два негативных теста. Да, может вернуться перед стартом Олимпиады в расположение сборной.
Напомним, что в биатлонной сборной еще два случая заболевания коронавирусом.