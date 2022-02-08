Для Валентины Семеренко Олимпийские Игры в Пекине завершились досрочно
Президент ФБУ: «У Джимы были шансы в индивидуальной гонке, но только с «нулем»
Брынзак был приятно удивлен результатом Петренко
09:39
Фото: biathlon.com.ua
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги женской индивидуальной гонки Олимпийских игр-2022:
Шанс, как и предвидели, был у Джимы, но только с «нулем» в стрельбе. Юля была близка к этому – на первой стойке не прошел габарит, бежала хорошо. От Петренко мы не ожидали такого результата, учитывая серьезную болезнь в декабре.
- Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив
Напомним, что сегодня пройдет «индивидуалка» у мужчин.