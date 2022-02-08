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Президент ФБУ: «У Джимы были шансы в индивидуальной гонке, но только с «нулем»

Брынзак был приятно удивлен результатом Петренко
Olympics Пекин-2022
09:39
Президент ФБУ: «У Джимы были шансы в индивидуальной гонке, но только с «нулем»
Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги женской индивидуальной гонки Олимпийских игр-2022:

Шанс, как и предвидели, был у Джимы, но только с «нулем» в стрельбе. Юля была близка к этому – на первой стойке не прошел габарит, бежала хорошо. От Петренко мы не ожидали такого результата, учитывая серьезную болезнь в декабре.

Напомним, что сегодня пройдет «индивидуалка» у мужчин.

Источник: champion.com.ua Олег Шумейко-младший
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Владимир Брынзак Юлия Джима Ирина Петренко

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