Петренко: «Каждый спортсмен тренируется ради олимпийских наград»
Президент ФБУ: «В мужской команде есть полное понимание состава на Олимпиаду-2022»
А вот в женской сборной еще два вакантных места осталось
18:48
Фото: Юлия Садыкова
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о составах сборных Украины на Олимпийские игры-2022:
В мужской команде есть полное понимание о составе на Олимпиаду. Мы знаем эту пятерку – если ничего не случится, то Тищенко будет пятым. А у девочек очень нужна Петренко – это эстафетный боец, у нее есть характер, и стреляет она классно. И сегодня у Ирины был старт после болезни. Конечно, было тяжело, ведь она на антибиотиках была. Потом готовилась, стартов не было.
Поэтому ее стартом я очень доволен и вижу, что она будет в команде. Меркушина, Валентина Семеренко, Блашко – будем дальше смотреть, кто из них.
Напомним, что по итогам спринта на Кубке мира в Рупольдинге в персьют квалифицировались три украинки.