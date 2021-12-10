Прима и Пидручный попали в топ-20 спринта на этапе КМ в Хохфильцене

Артем не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, а Дмитрий взял свое на лыжне

Фото: biathlon.com.ua

Со спринтерской гонки у мужчин стартовал третий этап Кубка мира, который проходит в Хохфильцене, Австрия.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, занявший 17 место благодаря тому, что не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Следом в протоколе расположился Дмитрий Пидручный, который два раза отправлялся на штрафные круги.

Выиграл гонку немец Йоханнес Кюн, второе место занял представитель Швеции Мартин Понсилуома, третье – белорус Антон Смольский.

Кубок мира. Хохфильцен. Спринт. Мужчины:

1. Йоханнес Кюн (0+1) +26:05,0

2. Мартин Понсилуома (1+0) +14,3

3. Антон Смольский (0+0) +20,5

...

17. Артем Прима (0+0) +54,3

18. Дмитрий Пидручный (1+1) +55,6

27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (1+0) +1:40,0

89. Богдан Цымбал (0+3) +2:47,9

Полные результаты гонки здесь.

Ранее корреспондент XSPORT.ua прямиком их Хохфильцена рассказал о всех интересных вещах, которые происходят в сборной Украины.