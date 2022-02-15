Прима: «Хотел бы извиниться перед ребятами и болельщиками за штрафной круг»

Украинец ошибся на стойке

Фото: НОК

Биатлонист сборной Украины Артем Прима в эфире «UA:Перший» подвел итоги своего выступления на эстафете Олимпийских игр-2022:



Не могу сказать на 100%, что случилось в стрельбе стоя. Вроде по дистанции чувствовал себя хорошо, лижи катили, находился в группе был. Стрельба лежа нормальная была, может не совсем в ритме подошел к стойке. К стрельбе стоя подходил в группе, может, не в лучшем ритме был из-за этого. Вроде бы и отдышался. Хотел бы извиниться перед ребятами и болельщиками за штрафной круг. На последнем круге отдал всего себя. Бежал сколько мог, чтобы сократить отставание. Конечно, на масс-старте хочется показать с наилучшей стороны. Как я понимаю, важным фактором будет стрельба. Ветер сильный, высота, так что важно хорошо отработать на стрельбище. Будет два дня тренировок, так что постараемся подготовиться.

Напомним, что Украина впервые за 12 лет будет представлена на масс-старте Олимпиады.