Прима: «На последний круг меня не хватало, но тактику никто не отменял»

Украинец признался, что он еще не в лучшем физическом состоянии

Артем Прима / Фото: Андрей Иванов

Биатлонист сборной Украины Артем Прима прокомментировал свое выступление в эстафете на втором этапе Кубка мира:

Артем, доволен ты тем, как провел сегодняшнюю гонку? Видели, что начал сразу очень резво работать.

Если честно, я давно уже не бегал первый этап. А чуть-чуть все же к каждому из них нужно привыкнуть. Хотя это мой любимый этап, и, вроде, должен был чувствовать себя «в своей тарелке»... Но знал, что кондиции еще далеко не те, поэтому старался все же аккуратно первый круг отработать. Ну, и настраивался на стрельбу однозначно. Потому что сегодня хоть и проще, но все равно первый-второй круг еще более-менее, а на последней уже меня не хватило, и далеко от каких-то более-менее средних кондиций. Надеюсь, что с каждой гонкой будем по чуть-чуть добавлять и входить в свою хотя бы среднюю форму.

Командные старты, то есть то, что ты бежишь вместе с командой, наверное, добавляют какого-то вдохновения?

В любом случае, командная гонка – это четыре человека, и за тобой вся команда. В одиночной ты сам бежишь, то есть совсем по-другому всегда, а на эстафету подходишь с особым настроем и боевым духом.

Там тебя поджимали уже при передаче... Швейцарец был сзади, австриец. Чувствовал, что они позади и не хотелось их пропустить вперед, чтобы быстрее передать эстафету?

Я чувствовал, что действительно меня не хватало на последний круг. Я это прекрасно видел, понимал, но старался больше тактически сработать. А тем, кто обгонял со стороны, старался немного «резать угол». Потому что тактику никто не отменял, а по кондициям я не совсем был готов на равных с ними бороться.

Напомним, что перед вторым этапом Прима перенес COVID-19.