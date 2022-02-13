Пидручный: «Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину»
Прима не стал скрывать, что очень переживает из-за российской агрессии по отношению к Украине
Биатлонист все время смотрит новости
13 февраля 12:09
Фото: Getty Images
Украинский биатлонист Артем Прима волнуется из-за того, что Россия может напасть на Украину:
«Конечно, очень волнуюсь. Вся эта ситуация цепляет за душу. Это моя страна. Здесь живут мои родные. Постоянно смотрю новости. Общаюсь с семьей. И как каждый человек – не хочу войны. Никто не хочет войны».
Такой же позиции придерживается лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный.
Ранее скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат против войны, а НОК Украины опубликовал официальное заявление в связи с угрозой российского вторжения.