Прима не сумел оценить свое выступление в гонке преследования Пекина-2022

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Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал 18 место в гонке преследования Олимпийских игр-2022 в Пекине:

Все биатлонисты шли по одному пути. Если хочешь кого-то обогнать, надо было идти в глубокий снег.

В таких погодных условиях сложно дать оценку своей работе. Но я однозначно недоволен своей стрельбой. Сказался сильный ветер, постоянно менявший направление. На первых двух рубежах по два промаха – это очень много».