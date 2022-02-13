Фийон Майе выиграл персьют Пекина-2022. Пять промахов Пидручного не позволили ему подняться с 13-го места
Прима не сумел оценить свое выступление в гонке преследования Пекина-2022
Украинец финишировал 18
13 февраля 16:23
Фото: Getty Images
Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал 18 место в гонке преследования Олимпийских игр-2022 в Пекине:
«Честно говоря, дистанция была тяжелой. Очень много свежего снега, плохое скольжение лыж.
Все биатлонисты шли по одному пути. Если хочешь кого-то обогнать, надо было идти в глубокий снег.
В таких погодных условиях сложно дать оценку своей работе. Но я однозначно недоволен своей стрельбой. Сказался сильный ветер, постоянно менявший направление. На первых двух рубежах по два промаха – это очень много».
Напомним, сразу два биатлониста отобрались в исторический для Украины масс-старт.