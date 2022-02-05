Прима: «На дистанции я делал свою работу, у меня уже очень большой опыт»
Прима: «Очень холодно и себя не можешь показать на дистанции»
Украинский биатлонист – о результате команды в смешанной эстафете на Играх-2022
13:36
Артем Прима / Фото - Getty ImagesУкраинский биатлонист Артем Прима поделился эмоциями после результата команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
О работе на огневых рубежах:
«Когда я пришел стрелять лежа, то ветра почти не было, легкий слева был. Хотя мы перестреливались слева, поэтому приходилось прижиматься правее. Но все равно были упущения, поэтому нужно после старта с тренером посмотреть, насколько хорошо прижималось, стоит ли больше или меньше, чтобы знать по ветру, как делать лучше».
Как оценивает скорость на дистанции:
«А по дистанции в принципе более-менее нормально, но сложно комментировать на 100%. Очень холодно и себя не можешь показать на дистанции. Вдыхаешь холодный воздух и бежишь. Только на одном подъемчике можно было выдать, потом все равно бежишь и на какой-нибудь передачке не можешь выдать свой максимум».
Общее впечатление от результата Украины в эстафете:
«На разминке следил за тем, как девочки бегают свои этапы. Контакт в любом случае получился, мне передали эстафету вместе с канадцами, затем чехи были рядом. В контакте в этой гонке все равно бег, но недоволен своим выступлением. Хотелось получше справиться на стрельбище и почувствовать максимум скорости. Было бы хорошо выйти на свою максимальную скорость, чтобы не мешал холодный воздух. Был бы очень рад этому».
Напомним, украинская команда показала 13-й результат. Выиграла гонку команда Норвегии.
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