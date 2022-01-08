Прима перепутал коврики на первой стрельбе и покинул огневой рубеж последним

В итоге, сборная Украины финишировала в смешанной эстафете десятой

Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины заняла десятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия.

Впрочем, украинцы могли бы рассчитывать на более высокий результат, однако на стартовом этапе казус случился с Артемом Примой, который на первом огневом рубеже перепутал коврики и подъехал к чужому месту для стрельбы. Позже биатлонист исправил свою ошибку, однако все равно покинул стрельбище последним.

Эстафету Прима передал 20-м.

Напомним, помимо Примы, смешанную эстафету бежали Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.