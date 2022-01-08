Пидручный: «К сожалению, с первого круга не получилось догонять, так как позиция была достаточно далекой»
Прима перепутал коврики на первой стрельбе и покинул огневой рубеж последним
В итоге, сборная Украины финишировала в смешанной эстафете десятой
08 января 15:41
Фото: biathlon.com.ua
Сборная Украины заняла десятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия.
Впрочем, украинцы могли бы рассчитывать на более высокий результат, однако на стартовом этапе казус случился с Артемом Примой, который на первом огневом рубеже перепутал коврики и подъехал к чужому месту для стрельбы. Позже биатлонист исправил свою ошибку, однако все равно покинул стрельбище последним.
Эстафету Прима передал 20-м.
Напомним, помимо Примы, смешанную эстафету бежали Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.
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