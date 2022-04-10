Прима: «Рашистських ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл»

Фото: НОК Украины

Біатлоніст збірної України Артем Прима в своєму Instagram поділився думками, що треба робити з рашистами, які коять воєнні злочини в Україні:



Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.

І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл, щоб бачив «рускій мір», що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні...