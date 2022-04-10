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Прима: «Рашистських ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл»

Біатлоніст закликав карати нечисть
Биатлон
16:50
Прима: «Рашистських ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл»
Фото: НОК Украины

Біатлоніст збірної України Артем Прима в своєму Instagram поділився думками, що треба робити з рашистами, які коять воєнні злочини в Україні:

Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.

Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.

І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл, щоб бачив «рускій мір», що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні...

В українському біатлоні скандал через натуралізованих росіянок в збірній.

Олег Шумейко-младший
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Артем Прима

Комментарии 1

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10 апреля 2022г. 17:27
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