Скандал в украинском биатлоне! Пидручный угрожает Брынзаку, который выгораживает натурализованных россиянок
Прима: «Рашистських ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл»
Біатлоніст закликав карати нечисть
16:50
Фото: НОК Украины
Біатлоніст збірної України Артем Прима в своєму Instagram поділився думками, що треба робити з рашистами, які коять воєнні злочини в Україні:
Добрий день, ми з України... Хочу звернутися до всіх захисників України, які захищають нашу рідну неньку, ЗСУ, тероборона.
Друзі, браття, не дамо цій мерзоті більше знущатись і ґвалтувати наших дітей і жінок. Якщо орки, взяті в полон, перевірте мобільник, вони всі знущання знімають на відео.
І не треба їх жаліти, ґвалтівників і всю мерзоту – одразу на кіл, щоб бачив «рускій мір», що ми наших дітей не дамо більше катувати. Слава Україні...
В українському біатлоні скандал через натуралізованих росіянок в збірній.
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