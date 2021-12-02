Прима рассказал о впечатлениях от первой гонки в сезоне

Артем Прима / Фото: скриншот UA:Перший

Биатлонист сборной Украины Артем Прима в интервью телеканалу «UA:Перший» поделился мнением о спринте на втором этапе Кубка мира:



В первую очередь нужно провести анализ гонки. С первого круга чувствовал, что как-будто вялый немного, было тяжеловато.

Дальше и на огневом рубеже нужно работать, и на трассе. Эстерсунд – первый этап. Так что можно сказать, что всегда старты сыроваты. Не знаешь, что от себя ожидать, поэтому к Эстерсунду подходишь с небольшой опаской.