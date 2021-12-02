Санитра: «Каждая секунда может стоить позиции»
Прима рассказал о впечатлениях от первой гонки в сезоне
Украинец ранее переболел коронавирусом
Артем Прима / Фото: скриншот UA:Перший
Биатлонист сборной Украины Артем Прима в интервью телеканалу «UA:Перший» поделился мнением о спринте на втором этапе Кубка мира:
Был тяжелый период вкатывания – половину времени провел на самоизоляции. Старался сработать на огневом рубеже. По дистанции пытался держаться за соперниками, но видно, что пока мне еще далеко.
В первую очередь нужно провести анализ гонки. С первого круга чувствовал, что как-будто вялый немного, было тяжеловато.
Дальше и на огневом рубеже нужно работать, и на трассе. Эстерсунд – первый этап. Так что можно сказать, что всегда старты сыроваты. Не знаешь, что от себя ожидать, поэтому к Эстерсунду подходишь с небольшой опаской.
Напомним, что ранее Прима переболел коронавирусом.
Комментарии 0