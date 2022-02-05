Прима: «Очень холодно и себя не можешь показать на дистанции»
Прима: «Сегодня не удалось показать свой максимум»
Украинец недоволен результатом команды в смешанной эстафете на Олимпиаде
05 февраля 19:50
Артем Прима / фото - noc-ukr.org
Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал результат команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
«Сегодня не удалось показать свой максимум. Надо проанализировать ошибки на стрельбище, чтобы понимать, как правильно действовать по этому ветру дальше. Не совсем доволен собой. Все же можно было лучше справиться со стрельбой. Надеюсь, сделаем правильные выводы и в следующих стартах удастся ускориться и на дистанции, невзирая на очень холодный воздух».
Украинская команда показала 13-й результат на Олимпийских играх в Пекине.
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