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Прима: «Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен»

Артем отметил работу сервисмэнов, благодаря которым он показал хороший ход
Olympics Пекин-2022
13:42
Прима: «Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен»
Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Артем Прима в эфире UA Перший прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня со стрельбой совсем не вышло. Не могу дать какую-либо оценку произошедшему на огневых рубежах, но могу точно сказать, что со стрельбой не справился. Вроде и сильного ветра не было, и можно было бы нормально работать в одном ритме, но где-то срывалось. Конечно я спешил, потому что вроде гонка на 20 км очень длинная, но все же нужно было поддерживать скорость.

Что касается лыж, то я благодарю сервис, поскольку лыжи сегодня работали хорошо. Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен.

Собирался с первого круга работать почти на максимум, но немного запаса оставалось. Старался держать темп. При этом, почти на каждом круге пришлось работать в группе, в основном с французами, и я старался держаться в их темпе».

Напомним, Прима по итогам индивидуальной гонки финишировал на 36-и месте.

 

Источник: XSPORT Карен Агабекян
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Артем Прима

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