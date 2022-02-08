Прима: «Сегодня не удалось показать свой максимум»
Прима: «Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен»
Артем отметил работу сервисмэнов, благодаря которым он показал хороший ход
13:42
Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Артем Прима в эфире UA Перший прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.
«Сегодня со стрельбой совсем не вышло. Не могу дать какую-либо оценку произошедшему на огневых рубежах, но могу точно сказать, что со стрельбой не справился. Вроде и сильного ветра не было, и можно было бы нормально работать в одном ритме, но где-то срывалось. Конечно я спешил, потому что вроде гонка на 20 км очень длинная, но все же нужно было поддерживать скорость.
Что касается лыж, то я благодарю сервис, поскольку лыжи сегодня работали хорошо. Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен.
Собирался с первого круга работать почти на максимум, но немного запаса оставалось. Старался держать темп. При этом, почти на каждом круге пришлось работать в группе, в основном с французами, и я старался держаться в их темпе».
Напомним, Прима по итогам индивидуальной гонки финишировал на 36-и месте.