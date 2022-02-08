Прима: «Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен»

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Артем Прима в эфире UA Перший прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.



Что касается лыж, то я благодарю сервис, поскольку лыжи сегодня работали хорошо. Вроде бы и по ходу все было нормально. Но стрельбой не доволен.

Собирался с первого круга работать почти на максимум, но немного запаса оставалось. Старался держать темп. При этом, почти на каждом круге пришлось работать в группе, в основном с французами, и я старался держаться в их темпе».