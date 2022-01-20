Провал украинцев. Результаты индивидуальной гонки этапа КМ в Антхольце
В Антхольце, Италия, в рамках этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка у мужчин.
Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который занял 47 место и проиграл победителю почти шесть минут. Артем Тищенко занял 55 место, Богдан Цымбал – 62, Артем Прима – 64, но он допустил сразу шесть промахов.
Выиграл гонку представитель России Антон Бабиков. Также на пьедестал почета поднялись норвежец Тарье Бё и еще один россиянин Саид Каримулла Халили, которые заняли второе и третье места соответственно.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины:
1. Антон Бабиков (0+0+0+0) 49:46,8
2. Тарьей Бё (0+0+0+2) +9,7
3. Саид Каримулла Халили (0+0+1+0) +48,5
...
47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
62. Богдан Цымбал (1+2+2+0) +7:05,8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7
Полные результаты гонки смотрите здесь
Напомним, лидер сборной Украины «индивидуалку» пропустил.
Этап КМ в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. 21 января состоится масс-старт, 23 – эстафета.
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