Провал украинцев. Результаты индивидуальной гонки этапа КМ в Антхольце

Все биатлонисты оказались за пределами топ-40

Фото: biathlon.com.ua

В Антхольце, Италия, в рамках этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который занял 47 место и проиграл победителю почти шесть минут. Артем Тищенко занял 55 место, Богдан Цымбал – 62, Артем Прима – 64, но он допустил сразу шесть промахов.

Выиграл гонку представитель России Антон Бабиков. Также на пьедестал почета поднялись норвежец Тарье Бё и еще один россиянин Саид Каримулла Халили, которые заняли второе и третье места соответственно.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Антон Бабиков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тарьей Бё (0+0+0+2) +9,7

3. Саид Каримулла Халили (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цымбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

Полные результаты гонки смотрите здесь

Напомним, лидер сборной Украины «индивидуалку» пропустил.

Этап КМ в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. 21 января состоится масс-старт, 23 – эстафета.