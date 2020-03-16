Расписание чемпионата Украины в «Буковеле»

Турнир начнется 24 марта

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Федерация биатлона представила календарь на предстоящий чемпионат Украины, который пройдет на территории курорта в Карпатах «Буковель». Вопреки тому, что комплекс был закрыт на карантин, спортивные состязания состоятся, как было запланировано ранее.

Расписание чемпионата Украины.



24.03 Супер спринт квалификация. Женщины

24.03 Супер спринт квалификация. Мужчины

24.03 Супер спринт финал. Женщины

24.03 Супер спринт финал. Мужчины

25.03 Индивидуальная гонка короткая, 15 км. Мужчины

25.03 Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км. Женщины

27.03 Масс-старт 15 км. Мужчины

27.03 Масс-старт 12.5 км. Женщины

28.03 Смешанная эстафета

Перед национальном первенством главная команда страны еще примет участие в последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Тренер сборной Юрай Санитра уже подвел некоторые итоги сезона.