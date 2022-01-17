Велепец о составе на Пекин-2022: «Нужны девушки, которые быстро бегут, и на данный момент это только Юля Джима»
Расписание олимпийского турнира по биатлону в Пекине
Турнир стартует со смешанной эстафеты
09:08
Фото: biathlon.com.ua
С 5 по 19 февраля на Олимпийских играх в Пекине в Пекине пройдет биатлонный турнир. Представляем его расписание.
Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай. Биатлон. 5-19 февраля
5 февраля
11.00. Смешанная эстафета
7 февраля
11.00. Индивидуальная гонка, женщины
8 февраля
10.30. Индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля
11.00. Спринт, женщины
12 февраля
11.00. Спринт, мужчины
13 февраля
11.00. Гонка преследования, женщины
12.45. Гонка преследования, мужчины
15 февраля
11.00. Эстафета, мужчины
16 февраля
9.45. Эстафета, женщины
18 февраля
11.00. Мужчины, масс-старт
19 февраля
11.00. Женщины, масс-стартНапомним, ранее стало известно, кто из мужской сборной Украины выступит на Олимпийских играх в Пекине.
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