Заключительный этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде
Расписание заключительного этапа Кубка мира
В Эстерсунде состоится 6 гонок
Эстерсунд / фото - Getty Images
В пятницу, 19-го марта, в шведском Эстерсунде пройдет 10-й этап Кубка мира по биатлону, который примет заключительные гонки нынешнего сезона.
Расписание Эстерсунда:
19-е марта
Спринт 7.5 км, Женщины – 13:30 (по киевскому времени)
Спринт 10 км, Мужчины – 16:30
20-е марта
Гонка преследования 10 км, Женщины – 13:15
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины – 16:15
21-е марта
Масс-старт 12.5 км, Женщины – 14:00
Масс-старт 15 км, Мужчины – 16:30
Напомним, в заключительной гонке в Нове Место победила сборная Швеция.