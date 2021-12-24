Результаты мужского и женского персьюта чемпионата Украины
Победы праздновали Андрей Орлик и Юлия Журавок
16:59
Юлия Журавок / фото - Biathlon.com.ua
В пятницу, 24-го декабря, в Буковеле состоялся второй соревновательный день чемпионат Украины по биатлону, в рамках которого прошли две гонки: мужской и женский персьют.
Чемпионат Украины
Гонка преследование. Женщины
1. Юлия Журавок – 33.02,7 (0-0-1-0)
2. Надежда Белкина – 45.5 (0-1-2-1)
3. Анастасия Рассказова – 1.21,6 (0-0-2-2)
4. Дарья Сидорова – 1.36,9 (0-0-2-3)
5. Анна Кривонос – 2.00,1 (0-1-1-3)
6. Кристина Дмитренко – 2.11,5 (0+1+1+0)
Гонка преследование. Мужчины
1. Андрей Орлык – 35.41,9 (0-1-1-2)
2. Роман Боровик – 7.5 (1-0-2-2)
3. Сергей Телень – 26.1 (0-1-1-1)
4. Степан Кинаш – 1.53,9 (0-1-1-0)
5. Александр Пономаренко – 2.23,8 (0-1-0-0)
6. Дмитрий Грущак – 4.35,6 (2-0-3-2)
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