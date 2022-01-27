Россия лишилась тренера из-за коронавируса

Хоккейная Суперлига. СК «Сокол» — «Альтаир». Видео трансляция
19:00
После прилета в Пекин (Китай) коронавирус COVID-19 обнаружили у тренера сборной России по биатлону Сергея Башкирова, сообщил Матч ТВ.
После первого позитивного теста тренер должен получить результаты второго, по итогам которого будет приниматься решение о самоизоляции.
Напомним, ранее главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19.
В сборной Норвегии по биатлону решили оплатить чартеры своим биатлонистам, чтобы обезопасить их от коронавируса.
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