Россия лишилась тренера из-за коронавируса

COVID-19 у специалиста обнаружили после прилета в Китай

Сергей Башкиров / Фото: nvsport.ru

После прилета в Пекин (Китай) коронавирус COVID-19 обнаружили у тренера сборной России по биатлону Сергея Башкирова, сообщил Матч ТВ.

После первого позитивного теста тренер должен получить результаты второго, по итогам которого будет приниматься решение о самоизоляции.

Напомним, ранее главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19.

В сборной Норвегии по биатлону решили оплатить чартеры своим биатлонистам, чтобы обезопасить их от коронавируса.

