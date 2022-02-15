Россиянин «застрелился» и подарил золото Норвегии, Украина – в топ-10 мужской эстафеты

Второе место за французами, ОКР – третьи

Фото: НОК

На Олимпийских играх-2022 завершилась мужская биатлонная эстафета.



В начале гонки лидерство захватили представители ОКР и удерживали его до последней стойки. Но восьмая стрельба стала для россиян фатальной – Эдуард Латыпов наошибался на два штрафных круга, и вернулся уже третьим. Еще одно золото завоевали в биатлоне завоевали норвежцы, серебро заработали французские спортсмены.

Украинцы стали девятыми. Артем Прима и Антон Дудченко заехали на один штрафной круг, а Дмитрий Пидручный – на два.

Олимпийские игры-2022. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (1+7) – 1:19:50,2

2. Франция (0+9) – +27,4

3. ОКР (2+6) – +45,3

4. Германия (1+9) – +1:04,3

5. Швеция (1+13) – +1:49,4

...

9. Украина (4+12) – +3:41,3

Напомним, что Украина впервые за 12 лет будет представлена на масс-старте Олимпиады.