Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Сєднєв: «На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога»
Тренер збірної України – про роль спорту в умовах війни
13:57
Сергій Сєднєв / Фото - НОКТренер збірної України з біатлону Сергій Сєднєв в інтерв'ю YouTube-каналу «НОК України та Олімпійська команда» поділився думкою стосовно ролі спорту в умовах війни.
«Спорт має об’єднувати, і спортсмени мають тренуватися, мають бути захищені, щоб тренуватися, щоб представляти нашу країну на міжнародному рівні, щоб підіймався прапор».
«Я впевнений, що на спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога. Дай бог, щоб наші діти, які зараз тут знаходяться, щоб вони були в безпеці, і швидше наступив мир».
Напередодні новопризначений старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко дав перше інтерв’ю в новому амплуа, в якого розповів про перспективи команди.
Комментарии 0