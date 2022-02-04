Пидручный назвал этап Кубка мира, трасса на котором похожа на олимпийскую
С двумя олимпийскими чемпионками. Известен состав сборной Украины на первую гонку Олимпиады-2022
Смешанная эстафета откроет биатлонный турнир
08:59
Юлия Джима / Фото: Андрей Иванов
5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут первые соревнования по биатлону.
Сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету – в него вошли олимпийские чемпионки Сочи-2014 Юлия Джима и Валентина Семеренко, а также Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Состав сборной Украины на смешанную эстафету:
Валентина Семеренко – Юлия Джима – Артем Прима – Дмитрий Пидручный.
Напомним, что накануне Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус.
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