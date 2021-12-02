Самуэльссон выиграл спринт на втором этапе Кубка мира, Пидручный – лучший из украинцев
Завершился спринт на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Победу завоевал швед Себастиан Саммуэльсон, а следом за ним в финишном протоколе расположились французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Отметим, что никому из них не удалось отстреляться чисто.
Среди украинцев лучший результат показал Дмитрий Пидручный. Артем Прима, который провел первую гонку в сезоне, пока не готов выдавать свой максимум на трассе и был больше сосредоточен на точности при стрельбе.
Кубок мира. 2-й этап. Эстерсунд. Спринт. Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (1+0) 1 – 22:58,7
2. Эмильен Жаклен (0+1) – +18,0
3. Кантен Фийон Майе (0+1) – +21,5
...
23. Дмитрий Пидручный (0+1) – +1:19,2
44. Антон Дудченко (1+1) – +1:53,1
76. Артем Прима (0+1) – +2:37,1
93. Богдан Цымбал (2+1) – +3:07,2
93. Тарас Лесюк (0+1) – +3:07,2
Напомним, что в женском спринте Юлия Джима финишировала в топ-20.
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