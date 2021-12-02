Самуэльссон выиграл спринт на втором этапе Кубка мира, Пидручный – лучший из украинцев

Никто из первой тройки не отстрелялся без промахов

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Завершился спринт на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.



Победу завоевал швед Себастиан Саммуэльсон, а следом за ним в финишном протоколе расположились французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Отметим, что никому из них не удалось отстреляться чисто.

Среди украинцев лучший результат показал Дмитрий Пидручный. Артем Прима, который провел первую гонку в сезоне, пока не готов выдавать свой максимум на трассе и был больше сосредоточен на точности при стрельбе.

Кубок мира. 2-й этап. Эстерсунд. Спринт. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (1+0) 1 – 22:58,7

2. Эмильен Жаклен (0+1) – +18,0

3. Кантен Фийон Майе (0+1) – +21,5

...

23. Дмитрий Пидручный (0+1) – +1:19,2

44. Антон Дудченко (1+1) – +1:53,1

76. Артем Прима (0+1) – +2:37,1

93. Богдан Цымбал (2+1) – +3:07,2

93. Тарас Лесюк (0+1) – +3:07,2

Напомним, что в женском спринте Юлия Джима финишировала в топ-20.