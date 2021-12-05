Санитра: «Четвёрка к Олимпийским играм готова»

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра высказался о двух этапах Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



О выступлении украинцев в гонке преследования.

Дмитрий первую половину очень хорошо провел, приехал на 10-ой позиции на первую стрельбу стоя. Я уже успел с ним поговорить: там, во второй половине гонки, немножко начала спина болеть, и я думаю, что с этим были связаны промахи стоя.

Но, в общем, скажу, что ребята сегодня, в этих условиях, в холоде, показали высокий уровень результатов. Сейчас надо немножко восстановиться после этого и переехать в Хохфильцен».