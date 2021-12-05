Санитра: «Четвёрка к Олимпийским играм готова»
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра высказался о двух этапах Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
О выступлении украинцев в гонке преследования.
«По этой холодной погоде, считаю, что ребята хорошо пробежали. Я думаю, что этим последним стартом здесь, в Эстерсунде, я могу быть очень доволен. Особенно Антон Дудченко подтвердил, что результаты в предыдущих стартах не были случайностью. Он сегодня показал, что меня радует, хорошее время на трассе, проиграв 34 секунды только Самуэльссону, и стрелял уверенно в стойке. Поэтому Антону сегодня дам «пятёрочку» за то, как реализовал тактические планы, о которых мы договаривались.
Дмитрий первую половину очень хорошо провел, приехал на 10-ой позиции на первую стрельбу стоя. Я уже успел с ним поговорить: там, во второй половине гонки, немножко начала спина болеть, и я думаю, что с этим были связаны промахи стоя.
Но, в общем, скажу, что ребята сегодня, в этих условиях, в холоде, показали высокий уровень результатов. Сейчас надо немножко восстановиться после этого и переехать в Хохфильцен».
О составе сборной на Олимпийские игры.
«Эти два этапа Кубка мира в Эстерсунде мне очень много показали относительно того, как дальше проводить подготовку команды к Олимпиаде. Думаю, после вчерашнего старта и согласно стратегии, которой практически начиная с летней подготовки придерживаюсь, что четвёрка спортсменов к Олимпийским играм готова. Так что можем их считать за основу. И дальше нам надо как-то дополнительно готовить двух-трёх спортсменов, которые могли бы быть в запасе.
Я очень доволен выступлением здесь, в Эстерсунде. Потому что после тех проблем, которые у нас были перед сезоном, сам не ждал, что будем в конце второго этапа Кубка мира радоваться хорошему выступлению эстафеты и хорошим индивидуальным результатам Пидручного и Дудченко. Поэтому переезжаем довольные на следующий этап Кубка мира, который нас ждёт в Хохфильцене».
О кадровых перестановках в Хохфильцене.
«Я думаю, что уже все знают стратегию, с которой мы хотим работать в декабре. Четвёрка – те, которые бежали эстафету – ясно, будут стартовать и в Хохфильцене. А учитывая, что я уже видел и Лесюка, и Доценко, и Насыко, сейчас дам возможность пробежать Артёму Тищенко. И дальше на этапе кубка во Франции, где уже вряд ли будет основа выступать, я уверен, что уже будет стартовать и Руслан Ткаленко, и кто-то дополнительно из спортсменов команды Б: или Насыко, или Доценко, или, может быть, Труш».
Напомним, ранее президент ФБУ Владимир Брынзак похвалил работу Санитры.
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