Санитра: «Для меня все три биатлониста – герои»

Фото: НОК Украины

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко в гонке преследования зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:

Скажу, что на пристрелке условия были еще такие, что можно было закрывать мишени, и стреляли ребята хорошо. Как начался старт, такой штурм был на стрельбище... Думаю, что у ребят этого счастья было немного. Разве у Дудченко во время стойки было тише.

Считаю результат хорошим. Два парня в топ-20 и будут в масс-тарте. В случае с Антоном Дудченко выходили на старт для того, чтобы он вернул уверенность, стрельбу.

(Дудченко) Чувствовал себя хорошо еще утром и думаю, что с 60 позиции подняться на 23 - это большой шаг вперед. Уверен, что этот старт поможет ему для эстафеты.

Подготовка к эстафете? Один день. Завтра ребятам нужно отдохнуть, а потом готовиться и бежать эстафету».