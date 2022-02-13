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Санитра: «Для меня все три биатлониста – герои»

Главный тренер сборной Украины высоко оценил выступление подопечных в гонке преследования
Olympics Пекин-2022
13 февраля 16:56
Санитра: «Для меня все три биатлониста – герои»
Фото: НОК Украины

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко в гонке преследования зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:

«Для меня все три биатлониста – герои. Потому что при таких условиях, которые были сегодня, показали сильный характер. Потому что они делают все для хорошего представления Украины.

Скажу, что на пристрелке условия были еще такие, что можно было закрывать мишени, и стреляли ребята хорошо. Как начался старт, такой штурм был на стрельбище... Думаю, что у ребят этого счастья было немного. Разве у Дудченко во время стойки было тише.

Считаю результат хорошим. Два парня в топ-20 и будут в масс-тарте. В случае с Антоном Дудченко выходили на старт для того, чтобы он вернул уверенность, стрельбу.

(Дудченко) Чувствовал себя хорошо еще утром и думаю, что с 60 позиции подняться на 23 - это большой шаг вперед. Уверен, что этот старт поможет ему для эстафеты.

Подготовка к эстафете? Один день. Завтра ребятам нужно отдохнуть, а потом готовиться и бежать эстафету».


Напомним, в масс-старт квалифицировались Пидручный и Прима.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
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Теги

Юрай Санитра Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Артем Прима

Комментарии 1

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13 февраля 2022г. 17:21
Есть чем гордиться? Дармоеды!
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