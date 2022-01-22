Санитра: «Эстафета будет хорошим тестом перед выездом в Пекин»

Главный тренер сборной Украины – о том, почему украинцы отсутствовали в масс-старте

Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра ответил на несколько вопросов, которые касаются подготовки команды к Олимпийским играм-2022.

О причинах отсутствия украинцев в масс-старте этапа Кубка мира в Антхольце

Мы уже не можем делать какие-то эксперименты на последней неделе, у нас есть четкий план подготовки перед отъездом (в Пекин). Поэтому эта гонка (масс-старт) нам вообще не подходит. Если бы я хотел, то Дмитрий Пидручный мог бы стартовать. Но мы смотрим на состояние спортсменов, смотрим на то, как выводить их на хороший пик формы, когда нам нужно. Поэтому сегодня больше концентрируемся на выполнении тренировочной работы, которая нам нужна, и завтра хотим хорошо пробежать последний старт – эстафету.

О работе над ошибками перед эстафетой в Антхольце



В индивидуальной гонке было много тактических ошибок на огневых рубежах. Мы и вчера много говорили об этой проблеме, выбирали тактические варианты, будем дальше продолжать работу. стойке. Завтрашний старт будет хорошим тестом перед выездом в Пекин. Хочу попробовать новый вариант эстафеты, который, как мне кажется сейчас, правильный.

Эстафета состоится 23 января.

Напомним, ранее стал известен состав сборной Украины на Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонные соревнования состоятся в период с 5 по 19 февраля.