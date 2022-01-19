Санитра назвал биатлонистов, которые выступят в индивидуальной гонке КМ в Антхольце

Лидер команды пропустит этот старт

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра назвал имена биатлонистов, которые выступят в индивидуальной гонке (20 января) этапа Кубка мира в Антхольце:

«Мы приняли решение после Рупольдинга дать отдохнуть Подручному, который не будет бежать (индивидуальную гонку). Пятерка, которую поставим на старт – Прима, Дудченко, Цымбал, Тищенко и Лесюк. Хочу еще один тактический вариант попробовать в эстафете, поэтому немного больше готовимся к этому старту».

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. Помимо индивидуальной гонки, состоятся гонки в дисциплинах масс-старт и эстафета.

Ранее стали известны имена биатлонистов, которые представят сборную Украины на Олимпийских играх-2022 в Пекине.