Санитра: «На последнем круге был тот Пидручный, которого мы знаем»
Санитра назвал состав и расстановку мужской сборной Украины в эстафете
Лидеры команды будут бежать первыми
2 декабря 23:01
Юрай Санитра / Фото: biacthlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, в каком составе команда выступит на эстафете:
На сегодняшний день будем делать эстафету с составом Прима – Пидручный – Цымбал – Дудченко. Как они будут бежать на этапах – еще что-то может измениться, но пока что это вариант эстафеты.
Также Санитра подвел итоги спринта на втором этапе Кубка мира.
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