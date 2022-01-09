Санитра: «Пидручному нужно принять радикальное решение чтобы улучшить стрельбу»
Санитра назвал состав сборной Украины на предпоследний перед Олимпиадой-2022 этап Кубка мира
В Рупольдинг отправятся все участники гонок в Оберхофе
09 января 20:02
Юрай Санитра / Фото: Дмитрий Евенко
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, в каком составе выступит команда на этапе Кубка мира в Рупольдинге:
Едем вшестером (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Богдан Цымбал выступали на гонках в Оберхофе – XSPORT) на Рупольдинг. Учитывая то, что у Цымбала сейчас есть семейные дела, которые нужно решить, и уже на месте решим, кто какие старты будет бежать.
Отметим, что гонки в Рупольдинге станут предпоследними в рамках Кубка мира перед Олимпиадой-2022. Последние старты перед Играми в Пекине пройдут в Антхольце, Италия.
Санитра определился с пятеркой на Пекин-2022.
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