Санитра – об Олимпиаде-2022: «Уверен, что будем бороться за хорошие позиции»

Фото: Дмитрий Евенко

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился ожиданиями от Олимпийских игр-2022:



Нужно еще доработать в плане физического состояния. Спортсмены сейчас не в оптимальной форме. Но я уверен, что все выйдет. У нас будут новые спортсмены на Олимпиаде – Цымбал и Дудченко. Нужно их подготовить необычной атмосфере, в которой проходят эти соревнования. Больше ответственности будет чувствовать каждый. Уверен, что будем достойной бороться за хорошие позиции.