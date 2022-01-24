Главный тренер сборной Украины оценил последнюю перед Олимпиадой-2022 гонку Кубка мира
Санитра – об Олимпиаде-2022: «Уверен, что будем бороться за хорошие позиции»
Тренер сборной Украины отметил, что спортсмены еще не в оптимальной форме
09:55
Фото: Дмитрий Евенко
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился ожиданиями от Олимпийских игр-2022:
Не знаю, что ждет нас в Пекине: как пройдет вся процедура аккредитации, расселение команды, как будем тренироваться, сколько нам предоставят для этого времени. В первые дни будем присматриваться индивидуально, кто в каком физиологическом и психологическом состоянии, и будем готовиться так, чтобы показать свою работу в этом году там, где нужно, – на Олимпийских играх.
Нужно еще доработать в плане физического состояния. Спортсмены сейчас не в оптимальной форме. Но я уверен, что все выйдет. У нас будут новые спортсмены на Олимпиаде – Цымбал и Дудченко. Нужно их подготовить необычной атмосфере, в которой проходят эти соревнования. Больше ответственности будет чувствовать каждый. Уверен, что будем достойной бороться за хорошие позиции.
Также Санитра оценил последнее выступление команды накануне главных стартов четырехлетия.
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