Санитра объяснил, почему решил кардинально изменить расстановку на эстафету Олимпиады-2022

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Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра высказался о составе команды на эстафету Олимпийских игр-2022:



Цымбал хорошо пробежал первый этап в Антхольце на Кубке мира, имеет немного опыта, думаю, что в контакте он может держаться и сражаться. И будет очень важно, как справится со стрельбой. Чтобы закрывал из пяти-шести выстрелов, чтобы мог удержать контакт во второй этап.