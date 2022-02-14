Известен состав сборной Украины на эстафету – Пидручный в роли финишера
Санитра объяснил, почему решил кардинально изменить расстановку на эстафету Олимпиады-2022
Пидручный впервые в сезоне выступит финишером
14 февраля 13:52
Фото: НОК
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра высказался о составе команды на эстафету Олимпийских игр-2022:
В таком составе в этом сезоне не бежали эстафеты, но знаю спортсменов и выхожу из ситуации, которая завтра ждет нас: будет холодно. Дмитрий знает, как подождать своего последнего этапа, он находится в хорошей форме. И там нет разницы, будет ли Прима бежать последний или Пидручный.
Цымбал хорошо пробежал первый этап в Антхольце на Кубке мира, имеет немного опыта, думаю, что в контакте он может держаться и сражаться. И будет очень важно, как справится со стрельбой. Чтобы закрывал из пяти-шести выстрелов, чтобы мог удержать контакт во второй этап.
Отметим, что Артем Тищенко не попал в старт-лист и не выступит ни на одной из гонок в Пекине.
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