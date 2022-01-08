Санитра: «Очень уважаю бронзовую медаль Тищенко и Блашко»

Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о третьем месте Артема Тищенко и Дарьи Блашко в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия:

Артем был лучше на трассе, как топ по физическому состоянию, не получалось ему так со стрельбой. Даша хорошо работала на стрельбище, быстро, немного на трассе не успевала.

Если посмотрю на сегодняшний результат – очень уважаю эту бронзовую медаль. Особенно рад за Тищенко, он подтвердил, что он на это время после болезни готов хорошо и может помочь команде.

Это спортсмен, которого можно использовать в спринте, в эстафете, в сингле на всех позициях, поэтому это такое удовольствие за эту работу, которую Артем делает. Я рад, что психологически сегодня эти атаки не повлияли на его результат.

Пропуск спринта? Я говорил по стратегии. Он не стартовал во Франции, не было столько времени на подготовку, поэтому бежать вчера спринт, а сегодня эстафету – было бы много.

Он двигается, ему надо еще доработать некоторые аспекты. Я думаю, что будем иметь хорошего пятого спортсмена на Олимпиаду».