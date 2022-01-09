Санитра определился с составом сборной Украины на Олимпиаде-2022

Главному тренеру осталось согласовать выбор с ФБУ

Фото: Дмитрий Евенко

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал пятого участника предстоящей Олимпиады-2022:



Думаю, что те, кто смотрит биатлон, чувствуют ту пятерку, которая будет готовиться к Пекину-2022. Не хочу определять заранее имя биатлонистов, пока это не согласовано с Федерацией биатлона Украины. Нужно сначала прислать предложение руководству федерации, потом можем публиковать состав на Олимпийские игры. Тищенко, считаю, после того как заболел в декабре, движется. Я видел его на тренировках и дальше. Думаю, что у него самые большие шансы попасть в состав олимпийской сборной.

Также в состав олимпийской сборной вошли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, а также Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Напомним, что Тищенко с Дарьей Блашко завоевал бронзу в смешанной одиночной эстафете.